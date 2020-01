Due feriti e una denuncia nella notte più lunga dell'anno

ANCONA - Termina nel migliore dei modi la notte di capodanno: in tutta la provincia di Ancona si sono registrati solo due feriti dovuti ai "botti", uno a Falconara ed uno a Senigallia, entrambi hanno riguardato due giovani, la prima ad una mano e la seconda al viso, con lesioni guaribili in 10 giorni.



Il dato rilevato questa notte è anche il risultato di una intensa attività di prevenzione che, anche quest'anno, la Polizia di Stato ha posto in essere in tutta la provincia anconetana nell’ambito dell’iniziativa #festeggiainsicurezza.



Oltre alla prevenzione riguardante le illecite attività relative ai fuochi pirici, la Questura di Ancona ha messo in campo decine di poliziotti al fine di garantire la sicurezza del capoluogo durante le festività del nuovo anno ed i festeggiamenti avvenuti nel centro storico.



Il dispositivo ha garantito anche una vigilanza dinamica dedicata a tutte le sedi istituzionali, al porto, stazioni ferroviarie, parcheggi, luoghi di culto, locali pubblici, aree dismesse, zone industriali e tutte le arterie che adducono al capoluogo dorico, nonché in P.zza del Plebiscito ove centinaia di persone hanno festeggiato, in massima sicurezza, l’arrivo del nuovo anno.



I numeri dell’attività delle ultime 48 ore, in tutta la provincia, che sono stati consegnati questa mattina al Questore Claudio Cracovia riassumono l’operazione di Polizia:



Persone denunciate: 1



Persone controllate: 417



Cittadini extracomunitari identificati: 93



Veicoli controllati: 382



Posti di controllo: 16



Chiamate al 113: 449



Sanzioni al Codice della Strada: 11







© RIPRODUZIONE RISERVATA