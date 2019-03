Due automobilisti fermati nella notte per guida in stato di ebbrezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I controlli stradali nella notte tra sabato e domenica, si sono conclusi con due persone trovate alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Il primo automobilista, un 34enne residente a Falconara è stato fermato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile intorno alle 3, in via Adriatica a Marina di Montemarciano, alla guida di una Mazda CX3. Lo stesso è risultato positivo con un tasso dell’1,33 gr/lt ed è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ancona.Il secondo automobilista, un 34enne residente a Montemarciano, è stato fermato poco dopo, in via dell’Industria, alla guida di una Citroen Saxo. Anche lui ha manifestato i sintomi dell’ebbrezza alcolica, per cui i militari lo hanno sottoposto al test alcolemico che, come per il primo, ha fornito un esito positivo però con un tasso dello 0,73 gr/lt. e, pertanto, è stato sanzionato solo amministrativamente.