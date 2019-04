Due arresti per spaccio al Vallato: e spunta anche il racket dell’ascensore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Stop allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione allo smercio tra i minorenni e i giovanissimi. La mission dell’Arma dei Carabinieri è reprimere il fenomeno che soprattutto in città sembra aver trovato un punto di riferimento per pusher e clienti nel parco del Vallato, polmone verde a ridosso del centro. Un luogo dove si stanno concentrando maggiormente i controlli. E’ di venerdì pomeriggio il duplice arresto di due ventenni stranieri, sorpresi dai militari del Radiomobile con 100 grammi di hashish divisi in pezzi e 400 euro in contanti, ritenuto l’incasso dell’attività di spaccio. I due stranieri ieri sono comparsi davanti al Tribunale di Ancona, che ha convalidato gli arresti disponendo misure detentive. Nel corso dello stesso blitz i militari avevano controllato e identificato altri giovani sorpresi a fumare spinelli insieme agli arrestati nell’impianto di risalita.