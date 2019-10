Droga e coltello a serramanico in auto denunciato un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Si aggirava in macchina con un coltello a serramanico nel cruscotto e della droga ben nascosta: fermato dai carabinieri di Jesi per un controllo, un giovane è stato denunciato. Il ragazzo, italiano, residente in Vallesina, è stato notato dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Jesi nella mattinata di venerdì.Dalla perquisizione veicolare sono spuntati il serramanico e la droga (mezzo grammo di marijuana), di cui l’automobilista non ha saputo dare spiegazione. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e la segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Negli ultimi mesi l’Aliquota Radiomobile ha più volte sanzionato condotte capaci di suscitare allarme sociale. Sono state ritirate 4 patenti per violazione delle norme in materia di stupefacenti, sono stati segnalati 20 soggetti alla Prefettura come assuntori di droga.Undici persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sono stati sequestrati nei soli controlli stradali degli ultimi quattro mesi 30 grammi di droga tra cocaina, hashish, marijuana ed eroina. Inoltre, al fine di prevenire i reati contro il patrimonio e contro l’incolumità della persona (dato riferito ai soli controlli della circolazione stradale), il Radiomobile della Compagnia di Jesi ha denunciato 6 persone per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. I controlli continueranno in maniera costante e capillare specie nei weekend.