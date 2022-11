«Possiede droga?». Silenzio. Aveva cocaina e hashish nel taschino

FABRIANO - Sballo personale. Hashish e cocaina in tasca ma in modiche quantità: sanzionato un trentenne romano residente a Fabriano. Alle 1.30 circa di ieri, durante la normale attività di controllo del territorio, nel transitare in via Corinaldo, gli operatori della Squadra Volanti fermato un ragazzo che camminava con un trolley. Alla vista delle Volanti, ha cercato di eludere lo sguardo degli operatori e aumentare il passo.

«Possiede droga?». Silenzio

Una volta identificato, alla domanda degli operatori relativa all’eventuale possesso di sostanza stupefacente, è diventato nervoso e circospetto. Sottoposto a controllo si è scoperto possedere all’interno della tasca destra del giubbino un po' di hashish (2.20 grammi), nonché 0.40 grammi di cocaina, oltre ad una sigaretta confezionata artigianalmente composta da hashish e tabacco del peso di grammi 0.90.

Il ragazzo dichiarava di detenere la sostanza stupefacente per uso personale eper tale motivo veniva sanzionato ai sensi del TU Stupefacenti. Contestualmente, la sostanza veniva sequestrata per i successivi esami forensi presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica.