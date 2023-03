​Droga, asse Marche-Campania: i carabinieri di Ancona arrestano un 45enne già noto e ai domiciliari

ANCONA- Stava già scontando gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Ostra per un reato commesso nello scorso dicembre quando era stato trovato in possesso di droga dal Commissariato di Senigallia. Stamattina, 11 marzo, invece l'uomo di 45enne è stato arrestato dai carabinieri di Ostra che lo hanno condotto a Montacuto dove dovrà scontare tre anni di pena residua sempre per reati di droga.

L'indagine

I fatti fanno riferimento ad un'importante indagine condotta dai carabinieri di Ancona tra il 2016 e il 2017 circa il traffico di stupefacenti che riguardava la provincia di Ancona ma anche la Campania. Un'indagine conclusa con la condanna definitiva per il 45enne.