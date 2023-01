Al volante con droga e alcol. Seguito e scoperto un pusher di 19 anni a Monte San Vito: sequestrata marijuana, hashish e contanti

MONTE SAN VITO - L’eccessiva velocità fa scattare i controlli dei Carabinieri di Monte San Vito, la presenza di droga e contanti porta a un arresto. E’ di circa 125 grammi di marijuana, circa 27 grammi di hashish, 2395 euro in contanti, 4 bilancini di precisione, 3 telefoni cellulari, il bilancio del sequestro operato dai Carabinieri della Stazione di Monte San Vito a seguito della brillante operazione di contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di arrestare nella flagranza di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un 19enne italiano residente in Vallesina.

La perquisizione

Erano da poco passate le ore 13 del 18 gennaio 2023. I Carabinieri della Stazione di Monte San Vito in quel momento in servizio di pattuglia, nel loro quotidiano lavoro di prevenzione dei reati in genere, hanno notato una macchina sopraggiungere ad eccessiva velocità, decidendo di fermarla. Come se nulla fosse l'auto ha proseguito la corsa. Il mezzo dell'Arma ha così seguito il mezzo. Il conducente ha parcheggiato e poi si è allontanato velocemente. Una volta fermato, sono saltate fuori due buste contenenti circa 76 grammi di marjiuana e circa 26 grammi di hashish nonché la somma in contanti di 495 euro. Una attenta e successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, in vari locali dell’abitazione, tutto il restante materiale/stupefacente e l’ulteriore somma in denaro contante, ritenuto provento di spaccio.

Al volante con alcol e droga (per uso personale)



Nella giornata odierna il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, disponendo la liberazione del ragazzo e, su richiesta dei termini a difesa, l’udienza dibattimentale è stata fissata per i primi giorni di marzo.

Tre giorni prima erano stati i Carabinieri di Staffolo a deferire un 22 enne residente in Vallesina. Controllato in orario notturno alla guida di autovettura, aveva un tasso alcoolico superiore al consentito. La patente di guida gli è così stata ritirata. A un 43 enne residente di fuori Regione, il giorno dopo, sempre in orario notturno, i Carabinieri della Stazionedi Chiaravalle è stato trovato circa 1,5 grammi di cocaina. Anche per lui è scattata la segnalazione anche per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti medici per constatare alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di stupefacenti evidenziava al momento del controllo. Altra contestazione per uso personale di stupefacenti è stata elevata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Compagnia ad un 31enne cittadino straniero che nella mattinata di ieri in un’area pubblica, trovato in possesso di circa gr. 0,15 di hashish.