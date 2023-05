Donna dorme completamente ubriaca sotto la siepe in piazza D'Armi ad Ancona: arriva la polizia

ANCONA - Dormiva, ubriaca, sotto un'aiuola di piazza D'Armi. Alle 23 della notte scorsa, nel centro di Ancona, alcuni passanti hanno notato una donna, apparentemente senza sensi, sdraiata per terra. Hanno lanciato l'allarme e in breve tempo, sul posto, è intervenuta la Croce Gialla con un'auto medica. La donna era ubriaca: si è svegliata e due extracomunitari, evidentemente suoi conoscenti, sono intervenuti con l'intenzione di portarla via.

Portata in questura

In breve tempo, invece, sono piombati sul posto gli agenti delle squadre volanti. La donna, a quel punto, è stata fermata andando subito in escandescenza, costringendola a portarla in questura per ulteriori controlli.