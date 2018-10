Doppio incidente in mezz’ora Travolta in scooter grave una giovane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Due incidenti, avvenuti a circa mezz’ora di distanza l’uno dall’altro, hanno mandato in tilt la viabilità in città nei due punti critici: a Minonna, nei pressi del ponte San Carlo e lungo via Paladini alla rotatoria di via Martin Luther King zona di ingresso e uscita da Jesi; e l’altro vicino al Liceo scientifico “Da Vinci”, alla rotatoria del mercato rionale. Il primo incidente, non grave, si è registrato tra la rotatoria di via Ricci e l’ingresso di Jesi centro della superstrada76.