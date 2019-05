Doppio incidente nel giro di sole due ore Sei giovani feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Serata segnata da due incidenti, quella di venerdì in città, con 6 giovani coinvolti. Il primo, rocambolesco scontro, si è verificato verso le 23 lungo via Roma e ha visto coinvolti 5 mezzi, di cui due auto in sosta. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un’Audi (con a bordo quattro ragazzi e una ragazza tutti tra i 18 e i 19 anni, tunisini residenti in Vallesina) ha perso il controllo in una semicurva in salita verso l’Arco Clementino. In quel momento sopraggiungeva un furgone Volkswagen Caddy, che ha tentato di schivare l’Audi.I due mezzi si sono scontrati lateralmente e in seguito all’urto la macchina ha carambolato per una quindicina di metri andando a finire contro una Fiat 500 L e una Renault Twingo parcheggiate. Ingenti i danni. I cinque giovani sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 intervenuti con l’automedica di Jesi e due ambulanze della Croce Verde e della Croce Rossa. Sono stati tutti accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Urbani con codici gialli di media gravità.I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e i mezzi incidentati. Traffico in tilt e strada bloccata fino all’una di notte per consentire i rilievi dei carabinieri di Jesi e la rimozione dei mezzi. Sul posto anche una volante del commissariato per la viabilità. Illeso il conducente del furgone Volkswagen. I due conducenti come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti per escludere abusi alla guida.E verso le 24,45 un altro incidente, per fortuna non grave, si è verificato lungo viale del Lavoro, all’incrocio con via Marche nei pressi dell’Irish Pub. Una ragazza di 22 anni alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo, forse a causa di un colpo di sonno, ed è finita contro il semaforo. Il boato ha svegliato i residenti della zona che hanno lanciato l’allarme. Sul posto il 118, la Croce Verde e i carabinieri. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono gravi per fortuna