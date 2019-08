Dopo 25 anni luna di miele bis a Venezia: coppia di sposi cade nel canale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Dopo 25 anni di matrimonio tornano a Venezia per festeggiare le nozze d’argento ma cadono nelle acque della laguna. La disavventura è capitata a una coppia quasi settantenne di coniugi jesini che la scorsa settimana in occasione dei 25 anni di matrimonio si è recata a Venezia, città nella quale avevano fatto a suo tempo la luna di miele. Un viaggio romantico di qualche giorno tra ricordi e luoghi visitati e rivisutti in un’atmosfera magica.Dopo una sosta a piazza San Marco, con tanto di visita guidata, un salto alla Giudecca e poi la decisione di andare dalle parti della stazione di Santa Lucia per vedere se ancora c’era quella pensione che 25 anni fa li aveva accolti. Ma qualcosa in zona sarà sicuramente cambiato: quella sorta di pensione in realtà i coniugi non l’hanno trovata. A questo punto hanno continuato a girare nei paraggi fino a che alla donna non è venuto in mente di farsi scattare una foto con il marito nella zona dove si trovava la pensione. Peccato che alle spalle della coppia scorresse un canale.Trovata una persona disposta a scattare la fotografia, la coppia si è posizionata lungo una sorta di banchina per poi arretrare di qualche metro. Un movimento che è stato fatale alla donna che ha perso l’equilibrio ed è caduta in acqua portandosi dietro il marito che all’ultimo istante aveva cercato di trattenere la moglie. Un volo di un paio di metri con i coniugi che si sono ritrovati l’acqua fino al torace essendo un canale secondario.Per risalire i coniugi sono stati aiutati da alcuni passanti che hanno indicato la presenza di scalini che scendevano fino al livello del mare. Tanta la paura ma per fortuna nessun danno fisico per la coppia. Unica conseguenza: perso un cellulare.