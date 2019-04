Doping: puniti ex soci della Jesina: Catani squalificato, Mariani inibito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Quattro anni di squalifica per Marco Catani, otto di inibizione per Francesco Mariani. Sono i duri provvedimenti inflitti dalla prima sezione del Tribunale nazionale antidoping ai due, ex soci della Jesina Calcio. Assolto Franco Gianangeli, allenatore dei leoncelli dall’estate 2017 fino all’esonero a novembre dello stesso anno. Una vicenda risalente ai primi mesi della passata stagione calcistica, conclusa sul campo con la retrocessione della squadra (poi sanata dal ripescaggio) e fuori dal passaggio di proprietà della società di viale Cavallotti dopo undici anni di presidenza di Marco Polita.