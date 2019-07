Donna urtata da un'auto momenti di trambusto alla Montagnola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Urtata da un'auto, donna di 63 anni cade a terra. Momenti di trambusto questa mattina intorno alle 9 in via della Montagnola nei pressi dell'incrocio con via della Marina con l'incidente che ha richiesto anche l'intervento dei carabinieri oltrre che della Croce Gialla che ha portato la donna in codice giallo all'ospedale di Torrette.