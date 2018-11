Donna trovata senza vita nella sua casa: era morta da almeno quindici giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Uno scenario da incubo: questo pomeriggio una donna di 69 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Spagher. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, secondo i primi accertamenti il decesso risalirebbe ad almeno 15 giorni fa. L'allarme era stato lanciato da un parente che non la vedeva da giorni e che aveva provato inutilmente a contattarla al telefono. La donna non era sposata e non aveva figli ma un fratello che risiede in Veneto.