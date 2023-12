Donna travolta e uccisa tra Falconara e Marina di Montemarciano. Il pirata della strada si è presentato in caserma dai carabinieri

FALCONARA - Investimento mortale questa mattina tra Falconara e Marina di Montemarciano. La vittima è una donna, che è stata travolta da un'auto. Inutili i soccorsi, scattati appena lanciato l'allarme.

Le ricerce, poi la svolta

Sul posto è immediatamente intervenuto il 118, ma per la donna purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul luogo della tragedia si è portata anche una pattuglia della Polizia locale, che si occupa delle indagini. Gi agenti hanno cercato l'auto coinvolta nell'incidente con l'ipotesi che non si fosse fermata dopo l'investimento mortale. Diverse ore dopo, infatti, nella caserma dei carabinieri si è presentato l'automobilista coinvolto nell'investimento mortale.