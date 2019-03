Donna cade vicino alle Muse: portata all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era nei pressi delle Muse questo pomeriggio intorno alle 17 quando per cause ancora in fase di accertamento una donna di 90 anni è caduta vicino all'ascensore. Immediato l'intervento della Croce Gialla con la donna che è stata portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.