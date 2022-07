Ancona, cade dalle scale dell'agriturismo: soccorsa una dipendente di 44 anni

ANCONA - Cade dalle scale dell'agriturismo: soccorsa una donna di 44 anni. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, in una struttura ricettiva nella prima periferia del capoluogo dorico. La donna, dipendente dell'attività, è caduta malamente mentre percorreva la scalinata esterna dell'agriturismo. Non riusciva più a rialzarsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla. I militi hanno stabilizzato le condizioni della paziente, poi hanno predisposto il trasferimento al pronto soccorso di Torrette, dove sono stati eseguiti tutti gli accertamenti del caso. Non è grave, si sospetta una presunta lesione al bacino.