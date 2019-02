Donna accusa un malore in tribunale: cade a terra e sbatte la testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Accusa un malore, cade in tribunale e sbatte la testa, tanto spavento poco dopo le 11 per una donna di 37 anni in tribunale ad Ancona. Immediati i soccorsi: sul posto la Croce Gialla e l'automedica: la donna è stata portata all'ospedale per tutti i controlli del caso.