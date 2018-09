Premio di Merito Scolastico "Generale â€‹Domenico Grandi” Ecco tutti i premiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Un Palazzo Comunale gremito ha accolto la XXXII edizione del Premio di Merito Scolastico “Generale Domenico Grandi”, evento che, annualmente, premia gli alunni corinaldesi della scuola secondaria di primo grado e degli istituti superiori con il miglior profitto scolastico.Sabato 29 settembre, in occasione delle premiazioni, nella sala “Ciani” del Comune, presenti il sindaco Matteo Principi, il presidente del Centro Studi “Gen. Domenico Grandi” Marco Grandi, l’assessore alla Cultura e alle Politiche Scolastiche Giorgia Fabri, la professoressa Donatella Lenci in rappresentanza dell’ Istituto Comprensivo corinaldese e del dirigente scolastico Francesco Savore, i rappresentanti degli istituti superiori del territorio, in particolare il dirigente dell’Istituto “E.Medi” di Senigallia Daniele Sordoni, la professoressa Veronia Genga in rappresentanza del Liceo Classico “G. Perticari” di Senigallia e il professore Massimo Bellucci in rappresentanza dell’Istituto “B.Padovano” di Arcevia, infine Monia Di Cosimo, istruttore culturale del Comune di Corinaldo.Il pomeriggio è iniziato con il saluto del primo cittadino Matteo Principi: “Saluto gli studenti e le loro famiglie, è sempre un piacere condividere un bel momento con tutta la comunità. Saluto il mondo della scuola, augurandogli buon lavoro, ricco di esperienze per chi insegna e per chi riceve, il tutto condito da grande passione. Saluto Marco Grandi, ringraziandolo per continuare a sostenere questa iniziativa. Un riconoscimento, il premio di merito scolastico, che va alla persona e fa di questa un esempio per gli altri, per il mondo giovanile e per tutta la comunità. Ringrazio, infine l’assessore Giorgia Fabri e Monia Di Cosimo per il grande lavoro svolto.”«Ringrazio i ragazzi, ma soprattutto gli insegnanti - le parole del presidente del Centro Studi “Gen. Domenico Grandi”, Marco Grandi - La scuola è una delle colonne portanti della società. Questo premio conta trentadue anni di età ed è un motivo di grande soddisfazione; un premio di merito scolastico intriso di sacrificio e fatica, valori purtroppo spesso dimenticati, ma che riscontro in questi ragazzi. Un premio che non fa studiare solo chi vince, ma fa studiare tutti un po’ di più, per cercare di emulare chi riesce, ogni anno, a portare a casa il riconoscimento. Ringrazio l’Amministrazione per essere sempre al nostro fianco».«Come assessore alla Cultura e alle Politiche Scolastiche ho avuto l’onore di partecipare in maniera attiva agli ultimi sette anni del Premio di Merito Scolastico - l’assessore Giorgia Fabri - Educare è una sfida difficile che va portata avanti tutti insieme, famiglie, scuole e società. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché avete dimostrato la vostra bravura e alle famiglie per la presenza e l’appoggio. Un premio di merito scolastico, però, che non a sé stante, ma affiancato dall’impegno e la vivacità di questi ragazzi anche in attività extrascolastiche, cittadini attivi all’interno della comunità e della società».La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del Premio di Merito Scolastico “Gen.Domenico Grandi” per l’anno scolastico 2017-2018 è così composta: Giorgia Fabri, presidente e assessore alla Cultura e alle Politiche Scolastiche; Tamara Colombaroni, delegata del gruppo di minoranza consiliare; Francesco Savore, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Corinaldo; Lucio Mancini, professore; Monia di Cosimo, istruttore culturale del Comune di Corinaldo, in qualità di segretario.I vincitori.Scuola secondaria di primo grado “Guido degli Sforza”. Classe 1° media: terzo classificato Nicola Pierantognetti, seconda classificata Vera Ciceroni; prima classificata Anna Mantini. Classe 2°media: terza classificata Emma Aguzzi, seconde a pari merito Sara Biagetti e Silvia Costantini, prime classificate Margherita Micci e Caterina Tarsi. Classe 3°media: premiati Tommaso Pompili, Giulia Brocanelli, Elisa Biagini, Isabel Rugini, Giammarco Bruschi, Riccardo Mantini. Vincono il premio con la media di 10/10: Chiara Rocconi, Alice Berti, Alena Marasco Petromilli; Aurora Anibaldi Ranco (10 e lode).Scuola secondaria di secondo grado. Classe 1°: terzo classificato Giovanni Bruni (Istituto scientifico “E.Medi” di Senigallia), seconda classificata Giada Betti (Liceo delle Scienze Umane “G.Perticari” di Senigallia); prima classificata Chiara Tinti (Istituto Tecnico Statale Commerciale e Geometri “Corinaldesi” di Senigallia). Classe 2°: terzo classificato Tommaso Cini (Ist. Tecnico Statale Commerciale e Geometri “Corinaldesi” di Senigallia), seconda classificata Viola Graziosi (Istituto Tec. Industriale Statale “G.Marconi” di Jesi), primo classificato Andrea Manoni (Istituto Tec. Industriale Statale “G.Marconi” di Jesi. Classe 3°: terza classificata Alice Di Pietro (Liceo Linguistico “E.Medi” di Senigallia), secondo classificato Elia Rocchetti (Liceo Scientifico “E.Medi” di Senigallia), primo classificato Pietro Luzzi (Ist.Tec. Statale Commerciale Geometri “Corinaldesi” di Senigallia). Classe 4°: terzo classificato Matteo Tinti (Meccanica Meccatronica-Ist. “B.Padovano” di Senigallia), seconda classificata Cecilia Tinti (Costruzione Ambiente e Territorio Ist. “Corinaldesi” di Senigallia), prima classificata Chiara Grilli (Liceo Linguistico “E.Medi” di Senigallia). Classe 5° (maturità): terze classificate a pari merito le diplomate Alessia Bracci (Liceo Linguistico “Medi” di Senigallia) e Alessia Aguzzi (Conduzione del mezzo navale-Ist. “Volterra-Elia” di Ancona), secondo classificato Francesco Rossi (Turismo Sportivo Ist. “Panzini” di Senigallia), primi a pari merito (100/100) Alessandra Silvi (Conduzione del mezzo navale-Ist. “Volterra-Elia” di Ancona), Martina Rocconi (Liceo Economico Sociale “Perticari” di Senigallia), Daniele Mezzanotte (Costruzione Ambiente e Territorio Ist. “Corinaldesi” di Senigallia), Lucia Carletti (Ist. Tecnico Statale Commerciale e Geometri “Corinaldesi” di Senigallia). Vince il premio con 100 e lode Federico Maria Galli (Liceo Classico “Perticari” di Senigallia).I ragazzi, oltre a un monte premi in denaro e a dei buoni acquisto libri, hanno ricevuto due pubblicazioni edite dal Comune di Corinaldo e dal Centro Studi Domenico Grandi di Corinaldo.