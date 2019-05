Domani alle 11 start al Burger King: trenta posti di lavoro e tante idee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Domani alle ore 11.00 si accenderanno le griglie del nuovo ristorante BURGER KING® di Ancona, il primo in tutta la provincia e il quinto nelle Marche dopo Ascoli Piceno e Pesaro e Urbino. Con una superficie di 685 mq e oltre 160 posti a sedere, il punto vendita si trova in via Albertini in località Baraccola.Vari e numerosi i servizi dedicati alla clientela tra cui wi-fi gratuito, nuovi Kiosk digitali per effettuare il proprio ordine in autonomia, la corsia drive del King Drive, l’area giochi interattiva Play King pensata per i più piccoli e il free refill di bevande con la possibilità per tutti i clienti di riempire il bicchiere a volontà.L’apertura del ristorante di Ancona, realizzato e gestito da SIRIO Spa, porterà 30 nuovi posti di lavoro, tutti destinati a giovanissimi con un’età media di circa 26 anni, divisi tra crew, assistant manager e direttore.Spazio anche alle novità come il nuovo Crunch Chicken, le squisite Chicken Fries e il panino in limited edition Bronx Steak House, un gusto irresistibile pensato per gli amanti dei panini super farciti.Il nuovo ristorante di Ancona rappresenta un’ulteriore occasione irresistibile per provare il gusto superiore delle proposte dei menù dei ristoranti BURGER KING®, che si distinguono per la carne cotta rigorosamente alla griglia, le porzioni sempre abbondanti, la freschezza delle verdure e le salse che rendono il sapore unico e inimitabile. Inoltre, l’alta formazione del personale garantisce ai clienti del ristorante di usufruire di un servizio di qualità e di assaporare cibi preparati e cucinati al momento nel rispetto dei più alti standard sul controllo degli alimenti.