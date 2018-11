Dolore per il prof di musica falciato e ucciso da un’auto Addio a Luigi Schiaroli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA DE’ CONTI - Era Luigi Schiaroli il pedone travolto ed ucciso lunedì pomeriggio in via Madonna del Piano ad Osteria di Serra de’ Conti. Il 64enne insegnante di musica in pensione e viveva a Montecarotto. L’incidente si è verificato intorno alle 18.30. Stava attraversando la strada quando un’auto l’ha travolto. Un impatto violentissimo. Il 64enne è finito prima sul cofano poi ha sfondato il parabrezza dal lato passeggeri. È morto sul colpo. Inutili i soccorsi. All’arrivo dei sanitari da Senigallia il cuore aveva già smesso di battere. Hanno tentato a lungo di rianimarlo ma invano. I carabinieri della compagnia di Jesi hanno provveduto come da prassi ad informare l’autorità giudiziaria e l’automobilista sarà denunciata come prevede il Codice della strada in questi casi. Ai militari spetterà il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente anche se, da quanto accertato nel corso dei rilievi, è apparso evidente che l’auto l’ha travolto senza nemmeno accorgersi del pedone che stava attraversando la strada. Era già buio quando si è consumata la tragedia costata la vita allo stimato professore. Molti i messaggi lasciati dagli amici e dagli ex alunni sulla sua pagina Facebook. «Ciao Prof. Ciao Luigi, una cara persona. Continuerò a vederti camminare lungo le strade del cielo».