Docente morto, il dolore di Principi: «Grandi aveva Corinaldo nel cuore»

CORINALDO - «A Genova aveva la professione e la cattedra, a Corinaldo aveva il cuore». Il sindaco Principi ricorda l’avv. Marco Grandi, morto nell’incidente di Trecastelli mercoledì. «Per la città - lo piange Principi - è una grande perdita. Ha dato tanto a Corinaldo: il premio per gli studenti meritevoli e i convegni del centro studi, e le tante occasioni di confronto con i giovani, anche nelle scuole. Con me, e con i sindaci che mi hanno preceduto, aveva un rapporto spontaneo. Sul mio cellulare il suo ultimo messaggio è di due giorni fa, avevamo concordato un incontro, c’erano in gestazione progetti importanti. Ci stringiamo alla moglie, al figlio e ai familiari, siamo tutti provati».