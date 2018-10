Divampano le fiamme in un seminterrato: momenti di paura in piena notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSANO - Spavento in piena notte a Monsano dove una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 3 in via Trento e Trieste per l'incendio di un locale seminterrato. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il locale. Solo danni materiali, nessuna persona coinvolta.