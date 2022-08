SENIGALLIA - Via Lazio trasformata in una discoteca a cielo aperto e tra le lamentele dei turisti c’è anche quella di una coppia di inglesi che ha chiesto i danni all’albergo. Una notte da incubo per i clienti di una struttura ricettiva del lungomare Alighieri, poco distante, dove è stato impossibile dormire.

In realtà è così spesso ma nella notte tra sabato e domenica i ragazzi in strada erano così tanti da averla occupata completamente, impedendo oltretutto agli automobilisti di transitare e a chi doveva uscire, avendo parcheggiato la macchina, di riprenderla.



Le proteste



Si tratta di una traversa del lungomare Alighieri che, insieme alla parallela via Ugo Bassi, è spesso al centro delle polemiche legate alla movida. «I ragazzi o meglio ragazzini hanno sequestrato la strada – racconta un operatore esausto della situazione – e si sono messi a ballare in mezzo come fosse una discoteca a cielo aperto. Altri aspettavano sul marciapiede. Fanno confusione sempre ma è la prima volta che vedo tutta la strada completamente invasa tanto da bloccare il traffico». Un albergo poco distante ha ricevuto da una coppia di clienti inglesi una lettera in cui, oltre a lamentarsi, chiedono di essere rimborsati per il disagio. «Nelle ultime due notti a me e mia moglie è stato impedito di dormire a causa del terribile rumore proveniente dal pub accanto – riporta un passaggio della lettera di rimostranze del turista - gli avventori di questo pub urlano fino alle prime ore del mattino oltre a far girare i motori dei loro motorini e scooter rendendo impossibile dormire. La situazione è semplicemente insopportabile e spero che si possa fare qualcosa, perché sicuramente deve essere un reato contro la legge sull’inquinamento acustico, e non credo che possiamo essere gli unici ospiti ad aver sofferto per questo motivo. Discuterò ovviamente la questione di un rimborso in contanti per l’inconveniente». In effetti questa coppia non è stata l’unica a lamentarsi ma la sola però a pretendere il rimborso del soggiorno.

Il furto



Sulla spiaggia del lungomare Da Vinci al Ciarnin è stata invece rubata una tavola da surf nella notte e non sono mancati, in città, i soliti furti di biciclette. Una task force nella notte, disposta dalla Questura, ha visto in servizio polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili oltre alle unità cinofile. Durante la nottata gli agenti del Commissariato sono intervenuti alla stazione ferroviaria dove un giovane infastidiva i tassisti pretendendo di essere accompagnato in discoteca. Era un pregiudicato della provincia di Ancona, nei cui confronti è stato avviato il procedimento per il divieto di ritorno nel Comune di Senigallia.



Le sanzioni



In via Fiorini fuori dal Mamamia la Volante ha allontanato un 19enne ubriaco che infastidiva i clienti all’ingresso. In discoteca, infatti, non fanno entrare gli ubriachi ma lui pretendeva di accedere. È stato poi sanzionato per ubriachezza e anche nei suoi confronti è stato avviato il procedimento per il divieto di ritorno nel Comune di Senigallia. Infine, su segnalazione del personale della sicurezza del locale, dotato di metaldetector, gli agenti hanno controllato un giovane che aveva cercato di entrare con un coltello. Il 20enne è stato segnalato per il porto abusivo di armi.