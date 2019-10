Diplomati e laureati l'Avis Osimo ha premiato gli studenti meritevoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Sabato scorso si e' svolta la consueta cerimonia di premiazione di Diplomati e Laureati con Avis, uno degli appuntamenti canonici della sezione osimana. Il Teatro La Nuova Fenice ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione rivolta ai donatori e ai figli di donatori meritevoli nell'anno scolastico 2018/2019 e accademico 2017/2018.Questa edizione, oltre alla consueta premiazione, e' stata un momento rivolto alla salute ed al mangiar sano: infatti la giornata e' stata corredata dall'incontro "Crescere...mangiando sano" con il dott. Mattia Binci che ha dato nozioni interessanti sulla corretta alimentazione in base alle diverse fasce d'età ad un pubblico molto partecipe. Durante la serata e' intervenuto il sindaco Simone Pugnaloni, che ha rimarcato l'importanza dell'Avis sul territorio, mentre il presidente dell'Avis Osimo Matteo Valeri ha rimarcato l'importanza del binomio Avis e Scuola. Per le premiazioni sono anche saliti sul palco l'Assessore all'istruzione Alex Andreoli, il segretario dell'Esecutivo Avis Provinciale Ancona Roberto Pierpaoli e Mariano Severini in rappresentanza della BCC di Filottrano, partner della manifestazione.Un ringraziamento all'Unitre di Osimo, con cui si collabora da diversi anni per incontri che promuovano i corretti stili di vita, e l'AIDO di Osimo, presente a teatro con gli anthurium per la giornata nazionale di informazione e autofinanziamento.L'elenco dei premiati:SCUOLA PRIMARIA PROMOZIONE CON VOTAZIONE FINALE NON INFERIORE A 9\10Recanatesi Alice, Mazzocchini Giorgio, D'Andreis Luca, Monina Gloria, Scolpati LeonardoSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROMOZIONE CON VOTAZIONE FINALE NON INFERIORE A 9\10Scorsone Rebecca, Foglia Caterina, Melonari Filippo, Ferroni Alice, Monina GiuliaSCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DIPLOMA DI MATURITA' CON VOTAZIONE NON INFERIORE A 90\100Mengani Simona, Quercetti Francesca, Strappato Alessandro, De Zuane Davide, Salvucci AndreaLAUREA TRIENNALE VOTAZIONE NON INFERIORE 105\110Sparaci Sara, Mengani Emma, Cesaretti EleonoraLAUREA SPECIALISTICA VOTAZIONE NON INFERIORE A 105\110Gasparini Valeria, Marcianesi Federico