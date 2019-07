Dieci milioni dallo Stato per le vittime di Rigopiano tra cui anche due osimani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Anche Osimo ha partecipato al tavolo di confronto, a Palazzo Chigi, tra sindaci dei Comuni con vittime della strage di Rigopiano, Presidenza del Consiglio e i ministeri della Salute e dell’Interno. L’incontro è stato convocato per designare i componenti della commissione che sceglierà i criteri di ripartizione dei fondi per le vittime di Rigopiano, con 10 milioni messi a disposizione dallo Stato. Tra i 29 morti di Rigopiano ci furono due osimani, Dino Di Michelangelo e la moglie Marina Serraiocco, e il figlio Samuel venne estratto dalle macerie dell’hotel travolto da una valanga. «A settembre inizieranno i lavori della commissione - informava ieri Pugnaloni -, a seguire bando pubblico di partecipazione della Presidenza del Consiglio. Dopo la pubblica raccolta del nostro Comune in favore di Samuel, una nuova buona nuova dal Governo che accelera sul sostegno economico alle vittime di una strage che ha lasciato il segno su tutti noi».