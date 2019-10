Diciannovenne trovato con l'hashish e le cartine prima di entrare a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia. Negli ultimi giorni, gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona hanno intensificato i controlli effettuando, unitamente alle unità cinofile, pattugliamenti presso i luoghi di aggregazione come piazze, luoghi appartati e parchi, ma anche presso gli istituti scolastici del territorio dorico.E’ proprio in quest’ultimo ambito che, nel corso dei controlli effettuati nei pressi di alcuni istituti scolastici di II grado dei quartieri periferici di Ancona, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di soggetti dediti all’uso di sostanze stupefacenti.Questa mattina un 19enne anconetano, controllato prima di entrare a scuola, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di hashish, cartine e tabacco per il confezionamento delle “canne”. Per lui è scattato il sequestro della droga e la segnalazione alla Prefettura di Ancona.Nel perimetro esterno dell’istituto nella zona sud di Ancona, i cani poliziotto Hermes e Edox hanno scovato un involucro contenente 4 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 3 grammi.