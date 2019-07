Diciannovenne in scooter finisce contro un cartello stradale: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava percorrendo in sella al suo scooter Strada Vecchia del Pinocchio quando all'altezza dell'incrocio con la Statale è entrato per cause in corso di accertamento è entrato in contatto con un'automobile per poi proseguire la corsa contro un cartello stradale. Sul posto l'automedica e la Croce Gialla con il giovane - anche se cosciente - portato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette.