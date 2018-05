Di Maio sul palco ad Ancona: «Abbiamo le carte in regola per governare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Incontro tra Luigi Di Maio e la candidata Sindaco Daniela Diomedi del Movimento 5 Stelle prima che il leader nazionale salisse sul palco della tappa di Ancona in piazza Roma dell'#AlziamoLaTesta tour per le Amministrative 2018.Luigi Di Maio ha tenuto a sottolineare l'importanza che riveste la città di Ancona e che «la nostra candidata Daniela Diomedi è una persona seria e competente che ha tutte le carte in regola per governare la città. Sarò al suo fianco e tutto il Movimento la sostiene perchè finalmente Ancona torni al ruolo che gli compete e per rendere questa città vivibile e a misura di cittadino. Io ci sono, Provaci Ancona».Daniela Diomedi ha ribadito che «ce la metteremo tutta per vincere questa sfida. Stiamo spiegando il nostro programma e le nostri idee in tutti i contesti. Dopo questo incontro esco più carica di prima e grazie a Luigi, che ci sarà vicino, affronteremo queste settimane che ci separano dal voto ancora più motivati e convinti di farcela».