Deve acquistare un panettone e lascia l'auto in doppia fila: caos traffico

ANCONA - Sosta selvaggia nel quartiere Adriatico. Può una persona bloccare per oltre 15 minuti la viabilità di una parte del quartiere? Per quello che è accaduto attorno alle 13 in via Rismondo si direbbe proprio di sì. Protagonista della vicenda è un pensionato che ha lasciato la propria auto in doppia fila all’incrocio tra via Rismondo e via Fiume per acquistare un panettone al supermercato. Tra i primi mezzi a rimanere bloccato un autobus della Conerobus, la circolare sinistra. In pochi minuti si è bloccato l’incrocio tra via Damiano Chiesa e corso Amendola, con auto e furgoni in colonna fino al piazzale antistante l’ex Umberto I°. E, dopo oltre 20 minuti, il pensionato si è presentato con il panettone in mano, come se nulla fosse, per recuperare la propria auto. Ma ha dovuto fare i conti con l’ira della gente.

