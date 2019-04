Derubato davanti a un locale di un cellulare da 450 euro Caccia ai balordi sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Derubato davanti al locale di un cellulare. È la brutta avventura accaduta a un ragazzo di Jesi, che sabato sera stava trascorrendo la serata con alcuni amici nei locali del centro, in cima a Costa Mezzalancia (le scalette della morte). Improvvisamente, è stato avvicinato da due giovani, magrebini, che approfittando della confusione, lo hanno strattonato e gli hanno sottratto lo smartphone, un “Honor view 10” della Huawei del valore di 450 euro. Il giovane, spaventato, non ha ancora presentato denuncia. Però lo zio ha diffuso sui social un appello ai due balordi che hanno sottratto il telefono al nipote, avvisandoli di restituirlo per far finire la cosa lì, altrimenti scatterà la denuncia alle forze di polizia. La vittima, a detta dello zio, sarebbe in grado di riconoscere i due aggressori. L’appello è stato condiviso da moltissimi utenti .