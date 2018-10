Derubato al cinema durante il film horror: che finale amaro per un ventenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Derubato durante un film horror. Finale peggiore non poteva esserci per un ragazzo di vent’anni a cui sabato sera hanno sottratto il portafoglio al cinema. Era andato con una comitiva di amici ad assistere alla proiezione di “Halloween”, ultimo sequel di una saga-cult uscito pochi giorni fa nelle sale italiane. Ma quando si sono accese le luci, attorno a mezzanotte e mezza, le sue tasche erano più leggere perché qualcuno gli ha rubato il portafoglio: dentro c’erano pochi soldi - una cinquantina di euro - ma tutti i documenti personali e soprattutto bancomat e carta di credito. Una brutta disavventura per il giovane che ha subito chiesto aiuto agli amici e all’addetto alla sicurezza dell’Uci Cinema, il multisala della Baraccola dove aveva deciso di passare il sabato sera. Ma le ricerche, purtroppo, non hanno dato alcun esito. Il ragazzo sospetta di essere stato derubato proprio alla fine delle proiezioni. È convinto che il portafoglio gli sia scivolato dalla tasca mentre si alzava. Qualcuno probabilmente se n’è accorto e l’ha arraffato non appena il proprietario si è allontanato. Quando è tornato indietro, ormai era troppo tardi. Il giovane ha cercato a lungo tra le poltroncine della fila in cui era seduto, ma niente: del portafoglio nessuna traccia. Un epilogo beffardo per una serata da cui si aspettava brividi di altro genere.