Derubata dello zaino con appunti universitari «Mi servono per gli studi»

ANCONA - Una studentessa affida a Facebook lo sfogo di un furto subito. «Il 3 settembre scorso mentre tornavo da Ancona per un esame, mi sono fermata a Loreto per visitare la città - racconta -. Quando sono tornata al parcheggio (nei pressi del ristorante Euthymia) mi sono resa conto che avevano rubato dalla mia auto lo zaino con l’ipad del mio ragazzo e il mio zaino con tutti i miei appunti universitari». Mette in conto che non ritroveranno l’ipad. Ma, aggiunge, «sono sicura che chiunque abbia rubato il mio ziano, una volta resosi conto che c’erano solo degli appunti rilegati, lo abbia buttato da qualche parte». L’appello: «Vorrei chiedervi di contattarmi nel caso in cui trovaste uno zainetto in similpelle nero e uno zaino in tela blu con degli appunti all’interno. Sono disposta anche a dare una ricompensa».