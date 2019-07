Delitto Grilli, la Procura contesta l’aggravante al vicino di casa dell’anziana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Maurizio Marinangeli sarebbe entrato nell’appartamento della vicina Emma Grilli con l’intenzione di rapinarla e ucciderla. Non sarebbe stato un raptus, dunque, a scatenare il delitto di via Verdi, avvenuto la mattina del 17 luglio 2018 a Chiaravalle, ma un piano prestabilito dal killer. Ne è convinta la procura dorica che recentemente ha aggravato la posizione del 58enne arrestato pochi giorni dopo dai carabinieri del Reparto Operativo di Ancona. Il pm Paolo Gubinelli ha contestato a Marinangeli, da quasi un anno recluso a Montacuto, la premeditazione dell’omicidio. L’aggravante è stato inserito nella notifica di richiesta di rinvio a giudizio formulata nei giorni scorsi e fatta recapitare all’unico indagato per la morte dell’anziana vicina di casa, colpita con una decina di fendenti scagliati con un coltello da cucina. L’udienza preliminare è fissata per il 23 luglio. Sarà il gup Paola Moscaroli a giudicare il 58enne, difeso dagli avvocati Raffaelle Sebastianelli ed Emiliano Carnevali.