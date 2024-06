ANCONA A processo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. È stato rinviato a giudizio dal gup Alberto Pallucchini Fatah Melloul, il 28enne algerino accusato di aver ucciso con un colpo di fiocina il 23enne albanese Klajdi Bitri dopo una lite scoppiata in via Cilea, a Sirolo, lo scorso 27 agosto. L’imputato, in carcere dal giorno del delitto, dovrà vedersela con la Corte d’Assise: la prima udienza è stata fissata per il 25 ottobre. Potenzialmente, il 28enne rischia fino alla pena dell’ergastolo. Nel corso dell’udienza preliminare, si sono costituiti parte civile i familiari del giovane albanese, rappresentati dall’avvocato Marina Magistrelli.

I fatti

Quel pomeriggio, tutto era partito da una lite tra automobilisti. Stando a quanto emerso nel corso delle indagini portate avanti dai carabinieri di Osimo, il 23enne albanese, insieme al fratello e a un’altra persona, era intervenuto per difendere il suo ex datore di lavoro, preso a calci e pugni da Melloul perché la moglie si era attardata troppo alla rotatoria di via Cilea. Per l’accusa, l’operaio algerino avrebbe voluto vendicarsi di quella intromissione: così sarebbe andato in auto a prendere il fucile subacqueo con cui poi ha trafitto Klajdi al petto. Il nordafricano aveva ripreso la fiocina, montando in auto e allontanandosi fino a Falconara per una battuta di pesca. L’esito dell’autopsia: Bitri, che viveva con il fratello minore nel capoluogo dorico, è morto sul colpo dopo essere stato trafitto al cuore dalla fiocina. Nonostante la lesione (la punta del tridente ha avuto una penetrazione di due centimetri), la perdita di sangue era stata impercettibile. La fiocina aveva perforato l’aorta e l’arteria polmonare. Sul litorale falconarese c’era stata la cattura del 28enne. «Come l’ho ucciso? Noooo». Era stato l’urlo del 28enne.

La difesa

L’algerino, difeso dall’avvocato Davide Mengarelli e Sabrina Stefanelli, ha sempre sostenuto l’involontarietà del gesto: non voleva uccidere il 23enne. Di qui, l’allontanamento verso Falconara: non si sarebbe accorto della lesività del colpo, partito dopo aver subito un cazzotto al volto. Ipotizzabile, dunque, che nel corso del dibattimento sia abbracciata la tesi dell’omicidio preterintenzionale. Ma la storia del processo è ancora tutta da scrivere.