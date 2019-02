Addio a Leandro Gandini Oggi pomeriggio alle 15 i funerali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - È morto lunedì notte a Fabriano Leandro Gandini. Per oltre trent’anni alla guida del gruppo assicurativo Generali della città della carta, Gandini era un professionista stimato ed apprezzato dalla comunità dell’entroterra, da quando, negli anni ’60, si trasferì a Fabriano da Ivrea. Da sempre impegnato ed attivo nel Rotary Club, ha fatto dell’eleganza e della professionalità una costante che verranno per sempre ricordate da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui sia nell’associazionismo che nell’assicurazione che ha guidato per più di 30 anni. La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale Profili. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale Madonna della Misericordia.