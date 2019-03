Dalla Finlandia alle Due Sorelle per l'Erasmus e anche per fare il bagno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Tre studenti finlandesi, ad Ancona per seguire un corso Erasmus, non hanno perso l’occasione per visitare uno degli angoli più belli dell’Adriatico: la spiaggia delle Due Sorelle. Lo hanno fatto - contravvenendo all’ordinanza sindacale che ne vieta il transito - lungo l’affascinante sentiero del Passo del Lupo che consente di scoprire la bellezza della spiaggia calando dall’alto anche in questo scorcio di stagione. Al punto che, arrivati sulla spiaggia, uno dei tre ha coraggiosamente sfidato il clima e ha addirittura fatto il bagno nelle acque che, nonostante il marzo piuttosto clemente, sono gelide. Ma per un finlandese non è certo stato un problema.