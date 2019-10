Dal web alla strada, attacco al sindaco: lo stalker sorpreso dalle telecamere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Danneggiate le piante a ridosso del parcheggio della stazione e imbrattato il muro dell’ex Gil. Due episodi, avvenuti questa settimana, riconducibili ad un solo autore: l’hater del sindaco. «Maurizio la tua fine è sempre più vicina». La frase scritta su Facebook prima di passare all’azione. Il leone da tastiera è infatti uscito dalla rete del web e si è trasformato in un vandalo ai limiti dello stalking. Un’escalation di rabbia che non sfoga più solo con frasi offensive sui social. E’ uscito allo scoperto anche nel mondo reale e per due volte Mangialardi l’ha sorpreso e l’ha redarguito diffidandolo dal proseguire.