Da venerdì a domenica la quarta edizione del Mercato Europeo Ambulante

SENIGALLIA – Torna a Senigallia la quarta edizione del Mercato Europeo Ambulante, la mostra-mercato con banchi di vendita provenienti da tutta Europa, dall’Italia e con alcune eccellenze mondiali, che sarà di scena nel centro storico cittadino a partire da venerdì, domani 17 maggio, fino a domenica 19 maggio. Il MEA è un circuito di 30 tappe annuali (tra le altre Padova, Cuneo, Treviso, Modena, Rovigo, Piacenza, Cervia, Ferrara e Arezzo) e quella di Senigallia è la dodicesima tappa di quest’anno (Ancona sarà la penultima e si terrà a novembre).La kermesse di Senigallia avrà il suo naturale asse di sviluppo tra piazza Garibaldi, Foro Annonario, Portici Ercolani, e piazza Simoncelli, in un percorso studiato per consentire la massima integrazione possibile con la città e con il tessuto economico locale. Il MEA Senigallia 2019 porterà in città atmosfere, profumi, sapori internazionali e sarà caratterizzato dalla presenza di un centinaio di espositori tra europei (Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia, Cechia, Spagna e Regno Unito) ed extraeuropei (Argentina, Ecuador, Egitto, India, Israele, Messico, Perù, Russia, Senegal, Tibet, Tunisia, Usa e Venezuela). Immancabile ovviamente la pattuglia italiana che è la più numerosa con banchi da tutto lo stivale con una rappresentanza marchigiana importante per quel che riguarda in particolare i prodotti alimentari.Sarà dunque un Mercato in grande stile che si integrerà con il mercato mattutino di Senigallia ed avrà in programma iniziative per i commercianti in piazza Simoncelli: “Quello che auspichiamo – spiega il Direttore Confcommercio Imprese per l'Italia Marche Centrali prof.Massimiliano Polacco –, è che ci siano vitalità e consumi nel centro storico e nelle zone limitrofe di Senigallia. Siamo contenti che sia Confcommercio Marche Centrali insieme a Fiva a dare il via ai numerosi eventi che caratterizzeranno la stagione estiva di Senigallia”.Soddisfatto del ritorno del MEA a Senigallia anche il Presidente Confcommercio Marche Centrali: “Senigallia – dice il dott.Giacomo Bramucci –, ha confermato di avere un territorio in grado di far convivere il centro storico cittadino con un certo tipo di manifestazioni. Gli ottimi riscontri avuti negli scorsi anni ci hanno spinto a continuare su questa strada e ci siamo impegnati al massimo per far sì che l’iniziativa sia di ampio respiro e coinvolga nella maniera migliore il tessuto economico locale”.