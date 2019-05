Da Ancona a Spalato in 40 ore: conclusa l’odissea dell’Aurelia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Hanno toccato terra dopo più di 40 ore di traversata i 215 passeggeri e i 92 membri dell’equipaggio del traghetto Aurelia della Snav, partiti alle ore 20 e 25 di mercoledì sera da Ancona e approdati al porto di Spalato ieri intorno all’una di pomeriggio, al traino di due rimorchiatori. Sfiancati dalle 12 ore passate alla deriva per un’avaria ai motori, sballottati dalle onde di un mare forza sette che ha fatto scarrocciare la nave lunga 148 metri 10 miglia più a nord della rotta iniziale, al largo delle isole davanti alla costa dalmata. E stanchi morti per un prosieguo di viaggio lentissimo, al rimorchio verso Spalato. «Per fortuna durante la notte e anche questa mattina il mare è stato calmo, altrimenti non bastava tutta la giornata - spiegava ieri Fabrizio, il velista di Macerata partito da Ancona per concludere l’acquisto di una barca in Croazia, mentre il traghetto manovrava per entrare al porto di Spalato -. L’unica cosa che ci dispiace è che abbiamo avuto comunicazioni approssimative sia sull’arrivo del rimorchiatore, sia sull’orario di arrivo a Spalato, prima ci hanno detto che saremmo approdati in porto alle 4, poi alle 6, alle 9, mentre sono le 13 e ancora dobbiamo attraccare. Così molti passeggeri hanno avuto difficoltà a riprogrammare i loro appuntamenti e le loro prenotazioni. Ho visto un commerciante di pesce pugliese disperarsi perché avrebbe dovuto consegnare pesce vivo per gli allevamenti in Croazia e rischiava di perdere un carico da 100 mila euro».