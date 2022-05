Patente per lo smartphone contro il cyberbullismo. Ecco come funziona e chi l'ha già ottenuta

POLVERIGI - Patente per lo smartphone contro il cyberbullismo nelle Marche. Nell’ambito delle azioni di prevenzione del Cyberbullismo e di educazione digitale si è svolta infatti a Polverigi la cerimonia conclusiva del progetto “Un patentino per lo smartphone” che ha visto la partecipazione degli insegnanti e degli alunni di tutte le prime classi delle scuole Medie dell’Istituto e che ha coinvolto anche le famiglie.

Il progetto, durato oltre 3 mesi, ha visto momenti formativi rivolto agli insegnanti e ai ragazzi con esperti socio sanitari, delle organizzazioni del Terzo Settore e la Polizia Postale. Obiettivo l’uso responsabile del telefonino, i vantaggi ma anche i rischi dell’uso delle nuove tecnologie. Sono stati somministrati test di verifica dell’apprendimento ed è stata prevista anche la stipula di un “patto” tra genitori e figli come assunzione di reciproca responsabilità.

La consegna del Patentino ad ognuno degli oltre 200 alunni partecipanti è stato dunque il momento conclusivo di un percorso certamente virtuoso che tuttavia non esime tutte le Agenzie educative a tenere alta l’attenzione su un fenomeno come quello del cyberbullismo che non accenna a dare segnali di inversione di tendenza.

Alla cerimonia coordinata dalla Responsabile di Istituto del Cyberbullismo e del Progetto prof.ssa Mery Mengarelli e la Fiduciaria dell’Istituto prof.ssa Stefania Palazzini hanno presenziato le Assessore Bramucci per il Comune di Agugliano e Lombardi per il Comune di Polverigi, il rappresentante della Cooss Marche Dr. Rossi e dal rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale dr. Capezzani.

