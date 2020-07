Ancona, il cantiere Custom Line ha varato 11 yacht nel 2020, in totale saranno 19

ANCONA - Custom Line conquista sempre più armatori e appassionati e si conferma in piena e continua produzione. Lo dimostrano i 19 vari previsti nel 2020, di cui 11 già avvenuti a oggi e i prossimi in programma entro fine anno presso il cantiere navale di Ancona. Gli yacht che sono scesi in acqua a partire da gennaio sono stati: Custom Line 106’ #03 “Falcon CA”, Navetta 33 #11"4LEON”, Navetta 33 #12 “Acqua”, Custom Line 106’ #05, Navetta 37 #09 “TELLI”, Custom Line 106’ #05, Custom Line 120’ #04, Navetta 33 #14 “PENELOPE”, Navetta 42 #04 “HORIZON”, Custom Line 120’ #05 e Custom Line 106’ #06. Con un totale di 386 metri varati, questi capolavori di arte navale - si legge tra l'altro in una nota del cantiere - sono un’ulteriore conferma del costante impegno, dell’attenzione e della maestria impiegati da Custom Line per assicurare agli armatori la consegna degli yacht in tempi utili.



Il cantiere Custom Line, con i suoi cinque capannoni dedicati al marchio, fa parte della Superyacht Yard Ferretti Group di Ancona, polo navale d’eccellenza a livello mondiale che si sviluppa su una superficie di oltre 80.000 mq con una marina privata che si estende per 23.000 metri quadrati di specchio acqueo.



Custom Line attualmente ha in costruzione 21 yacht, di cui 13 nei capannoni e 8 in fase di completamento e collaudo in banchina prima della consegna agli Armatori. In questo cantiere navale, accanto all’intera flotta Custom Line, vengono costruiti anche i mega yacht in acciaio e alluminio a marchio Crn, Riva e Pershing. © RIPRODUZIONE RISERVATA