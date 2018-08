Va al pranzo di Ferragosto, l'auto si incendia e dà fuoco alla scarpata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - Esce per il pranzo di Ferragosto e la macchina prende fuoco. Sono stati momenti di grande paura, questa mattina, alle ore 12.30 circa, a Poggio Cupro di Cupramontana, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono sprigionate dalla autovettura.Il fatto è avvenuto mentre il veicolo era in marcia e il conducente si è accorto delle fiamme uscire dal vano motore. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha spento l'incendio dell'auto e dalla scarpata adiacente che è stata coinvolta dall'evento. Non si segnalano persone coinvolte.