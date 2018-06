â€‹Uccise il figlioletto di 5 anni. La difesa chiede rito abbreviato e perizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - Rito abbreviato condizionato alla produzione di una perizia che sostiene l’incapacità di intendere e di volere dell’imputato. È quanto contenuto nell’istanza che pochi giorni fa è stata presentata all’ufficio del giudice per le indagini preliminari che dovrà trattare il caso del delitto di Hamid Imeri, il bimbo macedone di 5 anni ucciso lo scorso 4 gennaio dal papà Besart. Per l’uomo, da cinque mesi recluso a Montacuto con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal legame di parentela con la vittima, il pm Valentina Bavai ha da poco concluso le indagini e chiesto il giudizio immediato senza passare dall’udienza preliminare.Per la procura, infatti, sono schiaccianti le prove per incriminare l’ex operaio di 26 anni, all’epoca dei fatti residente a Cupramontana con i fratelli, il padre e la moglie con il secondogenito in arrivo. La prima udienza era stata fissata per il 25 giugno. La data, però, potrebbe cambiare alla luce della richiesta presentata dall’avvocato difensore Raffaele Sebastianelli che ha deciso di procedere con il rito abbreviato. Una scelta che prevede lo sconto di pena in caso di condanna inflitta all’imputato, che senza riduzioni di pena rischia l’ergastolo. Su di lui è stata eseguita una perizia psichiatrica voluta dall’avvocato. Dalla relazione, sarebbe emersa l’incapacità di intendere e di volere del 26enne macedone che, poco prima della tragedia, aveva avuto dei colloqui con il personale del Centro di salute mentale dell’ospedale di Jesi. Davanti al gip, in sede di convalida del fermo, l’uomo aveva parlato di una forza sovrannaturale che gli aveva ordinato di uccidere il figlioletto. Quel pomeriggio, i due erano usciti da casa, in via Bonanni, per andare a fare un giro in un’auto e comprare le sigarette. Una volta arrivati nel veicolo, una Toyota Yaris, parcheggiata di fronte all’appartamento della famiglia Imeri, era accaduto l’irreparabile. «Una voce mi ha detto di uccidere Hamid. Una forza si è impossessata di me. In quel momento è come se non fossi stato io. Appena ucciso, l’entità se ne è andata e io sono tornato padrone di me stesso» aveva raccontato il 26enne al giudice. L’omicidio era avvenuto sul sedile posteriore dell’utilitaria.La relazione dell’esame autoptico ha sciolto ogni dubbio circa le modalità del delitto: il piccolo Hamid è stato soffocato. Il padre gli ha impedito di respirare mettendogli una mano sul naso e una sulla bocca. Una volta ucciso, Besart è uscito dalla Yaris, si è fumato una sigaretta e poi è corso a casa a chiedere aiuto. Il primo a intervenire è stato il fratello minore dell’imputato, poi tutto il resto della famiglia. All’inizio, era sembrato un incidente in auto, poi il quadro si era fatto via via sempre più sospetto, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri. Dopo una lunga notte passata in caserma, Besart era stato arrestato e condotto a Montacuto. «Non so perché l’ho ucciso. Gli volevo bene» ha ripetuto agli investigatori il 26enne che pochi mesi prima aveva perso il lavoro da operaio ed era depresso.