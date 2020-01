Uccise il figlio di 5 anni ma non era in grado di intendere e di volere: assolto in Appello

CUPRAMONTANA - Uccise il figlio di 5 anni, la Corte d'Appello lo giudica incapace di intedere e di volere e lo assolve, prescrivendo però 10 anni in una Rems per malati psichiatrici perchè socialmente pericoloso

Si tratta del 27enne macedone Besart Imeri, che il 4 gennaio del 2018 a Cupramontana soffocò il figlio di 5 anni in auto, spinto, raccontò, da una forza sovrannaturale. In primo grado, col rito abbreviato, l'uomo era stato condannato a 12 anni di carcere, sentenza contro cui la difesa aveva presentato ricorso. In primo grado era stata riconosciuta la seminfermità mentale, ma in secondo grado è stata decisiva la perizia eseguita dallo psichiatra Renato Ariatti secondo cui il 27enne sarebbe stato totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto.



