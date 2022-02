Stroncato da un malore nell’azienda mentre sistema il magazzino: muore l’imprenditore Maurizio La Monica. Aveva 56 anni

CUPRAMONTANA - Stava sistemando il magazzino della sua azienda quando all’improvviso è stato colto da un malore. Inutili purtroppo i tentativi di rianimare l’uomo, morto sul posto. La tragedia si è consumata ieri verso le 11 in un’azienda di prodotti enotecnici e per il confezionamento/imbottigliamento e attrezzature enologiche in località San Giovanni. A perdere la vita è stato Maurizio La Monica, imprenditore di 56 anni molto conosciuto a Cupramontana.

È stato colto da un malore improvviso, si è accasciato a terra mentre stava lavorando. Ad accorgersi è stato un amico che aveva appena lasciato il posto di lavoro in un capannone adiacente e stava andando da lui per salutarlo. Spaventato, ha subito lanciato l’allarme al 112. Nonostante il tempestivo intervento dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce Verde di Cupramontana, che hanno tentato un massaggio cardiaco per rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso. Sono anche intervenuti i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso e accertare la dinamica della disgrazia.

Sconcerto in paese, quando la notizia si è diffusa. Choc tra i parenti e i collaboratori. Lascia la figlia Alice e tanti amici. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi per gli accertamenti necroscopici del caso. Nelle prossime ore saranno fissati i funerali.

