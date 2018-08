Ruba un portafoglio al supermercato: tradita dalla carta fedeltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - Ruba il portafogli che un’altra cliente del supermercato, pochi istanti prima, aveva dimenticato alla cassa una volta pagata la spesa. È stata identificata grazie alla tessera fedeltà che aveva strisciato per raccogliere punti. I militari la raggiungono a casa e trovano il portafogli sul tavolo con ancora 300 euro all’interno. Indagine lampo dei carabinieri della stazione di Cupramontana che hanno denunciato, nei giorni scorsi, una 50enne, incensurata, per furto avvenuto alla cassa del Coal di via Battisti.