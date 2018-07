Proprietaria in vacanza e figlio fuori a cena i ladri fanno il colpo in villa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CUPRAMONTANA - Un furto in abitazione è stato messo a segno domenica sera in contrada Badia Colli, aperta campagna, lungo la strada che collega Cupra Montana a Staffolo. Ignoti sono entrati in azione presumibilmente tra le 20 e mezzanotte e mezza, orario in cui l’abitazione era rimasta incustodita. Hanno trovato e segato la cassaforte servendosi di un frullino e hanno portato via gioielli per un valore di 5.000 euro. La villetta bifamiliare, dove al primo piano abitano la vittima del furto - una pensionata delle Poste, vedova che era in vacanza in Sardegna - e al pianterreno suo figlio, si trova in una zona piuttosto isolata. Pertanto neanche i vicini si sarebbero accorti di nulla.