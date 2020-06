Perde il controllo alla guida piomba su un’auto in sosta: alcol 5 volte oltre il limite

CUPRAMONTANA - Ubriaco tampona auto in sosta. È accaduto venerdì sera, poco dopo le 19, nel centro di Cupramontana. Una Peugeot condotta da un 58enne ha urtato contro una macchina parcheggiata a bordo strada. Sul posto una pattuglia dei carabinieri. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. L’etilometro segnava 2,7 grammi su litro, oltre 5 volte il massimo consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata.

LEGGI ANCHE:

Gira in auto con a bordo più di tre etti di hashish, denunciato per spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA