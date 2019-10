Passione travolgente: â€‹sesso tra la folla alla Festa dell'uva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA Facile dare la colpa al vino. D’altronde, c’era un paese intero in festa per la Sagra dell’Uva: una folla oceanica per le strade, carri allegorici, musica, spettacoli. Ma per quanto storditi potessero essere dall’alcol ingurgitato, quello che ha combinato una coppia di amanti focosi nel bel mezzo della sagra lascia senza parole.Travolti da una passione irrefrenabile, hanno soddisfatto i loro desideri pruriginosi en plein air, sotto le luci soffuse del centro storico di Cupramontana, appartati (si fa per dire) in un angolo.Pensavano di aver scelto una zona d’ombra, nel cortile di un condominio affacciato sulla pubblica via, per dare sfogo alle proprie pulsioni, senza curarsi del fatto che lì a due passi c’era gente che passeggiava e pure qualcuno che, armato di smartphone, immortalava quei momenti d’amore mordi e fuggi. Era notte fonda, ma il paese era ancora affollato e le luci dei lampioni hanno illuminato piuttosto bene la scena peccaminosa che, ormai dallo scorso weekend, sta passando da un cellulare all’altro, tra sguardi curiosi, sorrisini imbarazzati e commenti scioccati.